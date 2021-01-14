​İşler karıştı

Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Galatasaray’da iç karışıklık çıktı. Ligde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında transfer listesini açıklayan teknik direktör Fatih Terim, camia içerisinde kriz çıkarttı.

Mustafa Cengiz ve yönetimi, transfer edilmek istenen isimlerin canlı yayında açıklanmasından büyük rahatsızlık duydu. Fatih Terim’in istediği İrfan Can Kahveci’ye ise ultrAslan’dan veto geldi. Bu durum sarı-kırmızılı takımdaki oyuncuları ve teknik heyeti sinirlendirdi. Kaptan Arda Turan’ın başladığı akıma Ümit Davala, Hakan Balta, Selçuk İnan’ın yanı sıra futbolcular da katılmaya başladı ve ultrAslan sosyal medyada takipten çıkarıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise tüm bu yaşanan olaylarla ilgili olarak bugün saat 14.00’te GSTV’de açıklamalarda bulunacak.

AYRILIK İMASI

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından çıktığı basın toplantısında, “Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray’a sözüm var. Zaten Mayıs’ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu” sözlerini sarf etti. Fatih Terim’in bu sözleri deneyimli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığı şeklinde yorumlandı.

SÖZLEŞMESİ OPSİYONLU