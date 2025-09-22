İspanyol basketbolunda Mateo dönemi

Chus Mateo, Real Madrid'de önemli başarılara imza atmıştı.
İspanya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Chus Mateo getirildi.
İspanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chus Mateo, Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
