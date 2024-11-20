İşte o özel madde: G.Saray'da Osimhen gerçeği

Galatasaray'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen gümdemdeki yerini koruyor. Yıldız oyuncunun, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alması sarı-kırmızılı taraftarları devre arası için endişelendirdi. Ara transfer dönemi için çıkış opsiyonu olduğu açıklanan Nijeryalı golcünün Galatasaray’a bir sezonluk maliyeti ise 9 milyon Euro. Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro’luk özel madde ise Osimhen’in onay vermemesiyle devre dışı kaldı.





AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmanın detayları ise ortaya çıktı. İtalyan ekibi, Galatasaray’a kiraladığı Nijeryalı forvet için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen’i devre arasında Galatasaray’dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi. Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli’ye değil tamamen 25 yaşındaki golcünün rızasına bağlı. Sarı-kırmızlı takıma 6.5 milyon Euro tazminat verilerek Osimhen'in alınması için oyuncunun da rızası olması gerekiyor. Ancak, Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmak istemeyen golcü oyuncunun bu tavrı söz konusu seçeneği ortadan kaldırdı.





YÖNETİM SPONSOR ARIYOR

Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalmaya karar verdi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de Osimhen’in bonservisini almak için sponsor görüşmelerini hızlandırdı.





İcardi gün sayıyor

Sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, ameliyat olmak için gün sayıyor. Avrupa’da operasyon geçirmesi planlanan İcardi, rehabilitasyon sürecinde ise ülkesi Arjantin’de olacak. İki kızının velayetini almaya çalışan yıldız futbolcu, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak. İcardi’nin en iyi olasılıkla Temmuz ayındaki sezon başı kampına yetişeceği tahmin ediliyor.





Batshuayi’nin rakibi Sallai

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İcardi’nin yokluğunda çift forvetli sistemle devam etmenin formülünü arıyor. İlk ihtimal olarak Batshuayi’yi gören Buruk, antrenmanlarda Osimhen’in yanında Sallai’yi de deneyecek. Çok yönlü hücum oyuncusu olan Macar futbolcu, Batshuayi ile forma rekabetine girecek.



















