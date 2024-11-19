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Galatasaray sol bek sorununu çözüyor: Jakobs'un yerine gelecek

Galatasaray sol bek sorununu çözüyor: Jakobs'un yerine gelecek

19:1919/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Rogerio
Rogerio

Galatasaray'da ara transfer dönemine kısa süre kala çalışmalar sürüyor. Sol bek mevkisine bu sezonda çare olamayan Ismail Jakobs'un alternatifi belirlendi. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Galatasaray yetkilileri çalışmalarına hız verdi.


Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır dikiş tutturamadığı sol bek mevkisine bu sezon Ismail Jakobs'ta çare olamadı. Senegalli oyuncunun sık sakatlanması ve alternatifinin bulunmaması yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray, sol beke takviye yapmak için rotayı Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Wolfsburg'un sol beki Rogerio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak ilk teklifini yaptı. Önümüzdeki günlerde Alman ekibiyle görüşmelerin netlik kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Rogerio, 23-24 sezonunda toplamda 15 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalının güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Wolfsburg ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.




#Galatasaray
#Rogerio
#Transfer haberleri
#Ismail Jakobs

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