Galatasaray sol bek sorununu çözüyor: Jakobs'un yerine gelecek

Sarı-kırmızılıların uzun yıllardır dikiş tutturamadığı sol bek mevkisine bu sezon Ismail Jakobs'ta çare olamadı. Senegalli oyuncunun sık sakatlanması ve alternatifinin bulunmaması yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray, sol beke takviye yapmak için rotayı Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Wolfsburg'un sol beki Rogerio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak ilk teklifini yaptı. Önümüzdeki günlerde Alman ekibiyle görüşmelerin netlik kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Rogerio, 23-24 sezonunda toplamda 15 maça çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalının güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Wolfsburg ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.