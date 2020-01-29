İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

İtalya Kupası çeyrek final maçında, oyuna 81. dakikada dahil olan 90 1. dakikada attığı golle takımına önce eşitliği getiren (2-2) ardından uzatma devrelerinde attığı golle de (3-2) galibiyette büyük rol oynayan Çalhanoğlu için La Gazzetta dello Sport, “Milan'da Türk işi" manşetini attı.

Gazetenin haberinde, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan İbrahimovic’in oyuna sonradan girip, maçı değiştirdiği ifade edildi.

Gazete, 8 puan verdiği milli oyuncunun turu aralayan kişi olduğunu yazdı.

Hakan Çalhanoğlu Milan’ı yarı finale taşıdı İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Milan evinde karşılaştığı Torino’yu uzatmalarda 4-2’lik skorla mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Milan’da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçta 2 kez rakip fileleri havalandırarak, Milano temsilcisine turun gelmesinde büyük pay sahibi oldu.Maçta gol perdesini Milanlı Bonaventura 12. dakikada açarken, 34 ve 71’de Brener durumu 2-1’e getirdi. 82’de Krunic’in yerine oyuna giren Hakan, 90 1. dakikada kaydettiği gol ile takımını elenmekten kurtardı ve maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmanın 106. dakikasında tekrar sahneye çıkan milli futbolcu, skoru 3-2’ye getirdi. 25 yaşındaki oyuncu, görev yaptığı yaklaşık 30 dakika içerisinde attığı 2 gol ve sergilediği etkili performans ile takımını sırtlarken, 108. dakikada Ibrahimovic mücadelede takımının 4. golüne imza atarak, perdeyi kapatan isim oldu.Yarı finale yükselen Milan, bu turda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan maçlar, 12 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak.İtalya Kupası Çeyrek Finali maçında Milan, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun son dakikalarda attığı harika golle Torino karşısında skora dengeyi getirdi. pic.twitter.com/0du56PTfzw— TRT Spor (@trtspor) January 28, 2020 🇹🇷San Siro'da Çalhanoğlu sesleri...Milan, milli futbolcumuzun attığı şahane golle Torino karşısında 3-2 öne geçti. pic.twitter.com/TbEYzQ77kH— TRT Spor (@trtspor) January 28, 2020

Corriere dello Sport gazetesi de iç sayfasında "Çalhanoğlu Show" başlığıyla verdiği maç haberinde, milli futbolcunun Milan’ı önce elenmekten kurtardığını ardından da turu getiren gollerden birini attığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Çalhanoğlu’nun Bosnalı Krunic’in yerine girerek, o dakikaya kadar Bosnalı oyuncunun yapamadığını yaptığını yazdı.

Gazetenin maç değerlendirmesinde, Hakan Çalhanoğlu’na 7,5 puan verilirken, 25 yaşındaki milli oyuncunun, karşılaşmayı takımı adına çözdüğü ve Milan’a turu hediye ettiği belirtildi.