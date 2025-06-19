İyi olanlar kazandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Özbek, “En büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyi olanlar kazandı” dedi.

Tüm bu süreçlerde yanında bulunan herkese teşekkür eden başkan Özbek, “Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğimden bu yana sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadyumumuzu herkesin hayran olduğu ortama çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.