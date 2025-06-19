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İyi olanlar kazandı

İyi olanlar kazandı

Umut Yılmaz
04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray'ın Haziran ayı divan kurulu toplantısında konuşan Başkan Özbek, “Sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla karşı karşıya bırakıldık. Sonunda iyi olanlar kazandı"diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını dile getiren Özbek, “En büyük zorluk, sahada yapmak istediğimiz mücadeleyi saha dışına çekmeye çalışanlara karşıydı. Akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Sahada iyi oynayan, mücadele eden kazandı. Sonunda yine iyi olanlar kazandı” dedi.


BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Tüm bu süreçlerde yanında bulunan herkese teşekkür eden başkan Özbek, “Galatasaray'ın başka hiçbir kulüpte göremediğimiz değerleriyle bizi gerektiğinde eleştirdiniz, yanımızda oldunuz. Göreve geldiğimden bu yana sevgi ve saygı ortamının en önemli destekçisi oldunuz. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımız, stadyumumuzu herkesin hayran olduğu ortama çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.


HEDEF AVRUPA

Rehavete kapılmayacaklarını dile getiren Özbek, “Büyük hayallerimiz var. Galatasarayımızı çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyduğumuz şekilde bırakmak için hiç durmayacağız. Hedefimizde sadece şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef yani Türk olmayan takımları yenmek var" ifadelerini kullandı.


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