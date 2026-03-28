Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

10:5928/03/2026, السبت
AA
Sonraki haber
Antonelli, Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

#Japonya GP
#F1
#Kimi Antonelli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
