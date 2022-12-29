Spor Liverpool taraftarına Gakpo hediyesi
TRANSFER

Liverpool taraftarına Gakpo hediyesi

Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken ve transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri olan Cody Gakpo, ilk transfer yapan isim oldu. İngiltere devi Liverpool'a giden Hollandalı golcünün transferini gece yarısı açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jody Gakpo Liverpoolda: Bonservisi ne kadar?
Gakpo, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta 3 gol attı.

PSV ile sergilediği performansın yanı sıra, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı ile de gösterdiği performansla adından söz ettiren Cody Gakpo, Liverpool'a transfer oldu.

42 milyon euro

Bu sezon PSV formasıyla 24 maçta, 13 gol 17 asistlik performans sergileyen Gakpo için İngiliz ekibi, 42 milyon euro ödeyecek.

Transferi gece yarısı açıklanan Hollandalı golcü, Dünya basınında Liverpool'un taraftarına yeni yıl hediyesi olarak yorumlandı.

Van Dijk beni aradı

Transferi konusunda konuşan 23 yaşındaki golcü, "Geçtiğimiz günlerde görüşmeler sürerken Van Dijk beni aradı. Bana kulübün ne kadar büyük olduğunu ve aile ortamının ne kadar yoğun olduğunu ifade etti. Aile kavramı benim için çok önemli çünkü ben de bir aile babasıyım" diyerek ikna olduğunu anlattı.

Van Dijk, Gakpo transferinde Liverpool için önemli rol oynadı.
Van Dijk, Gakpo transferinde Liverpool için önemli rol oynadı.


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