Liverpool taraftarına Gakpo hediyesi

PSV ile sergilediği performansın yanı sıra, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımı ile de gösterdiği performansla adından söz ettiren Cody Gakpo, Liverpool'a transfer oldu.

42 milyon euro

Bu sezon PSV formasıyla 24 maçta, 13 gol 17 asistlik performans sergileyen Gakpo için İngiliz ekibi, 42 milyon euro ödeyecek.

Transferi gece yarısı açıklanan Hollandalı golcü, Dünya basınında Liverpool'un taraftarına yeni yıl hediyesi olarak yorumlandı.

Van Dijk beni aradı

Transferi konusunda konuşan 23 yaşındaki golcü, "Geçtiğimiz günlerde görüşmeler sürerken Van Dijk beni aradı. Bana kulübün ne kadar büyük olduğunu ve aile ortamının ne kadar yoğun olduğunu ifade etti. Aile kavramı benim için çok önemli çünkü ben de bir aile babasıyım" diyerek ikna olduğunu anlattı.

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Van Dijk, Gakpo transferinde Liverpool için önemli rol oynadı.





Klopp, Gakpo'yu karşılıyor 👋🏻pic.twitter.com/hrDPZhud0C — SPOR (@yenisafakspor) December 29, 2022

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