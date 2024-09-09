Josef de Souza Brezilya'da silahlı soyguna uğradı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları da giyen Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradıklarını açıkladı.





Kariyerini Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, silahlı soyguncuların hedefi oldu. NTV Spor'da yer alan habere göre oğluyla arabada olduğu sırada saldırıya uğrayan Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:





"Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz."















