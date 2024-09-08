Aboubakar'dan sürpriz transfer: Süper Lig ekibine imzayı attı

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer vermediği forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın ayrılığı gerçekleşti. Kamerunlu golcü, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta kadro düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Vincent Aboubakar'ın geleceği belli oldu.
Kamerunlu forvet transferin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig ekibine transfer olmak üzere.
Trt Spor'un haberine göre; "Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı."
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın ayrılığı gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın kiralık transferi konusunda Hatayspor ile el sıkıştı.
Anlaşma gereği Kamerunlu futbolcunun maaşının büyük bir bölümünü Beşiktaş ödeyecek.
32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 34 maça çıkarken 12 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.