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Spor

Aboubakar'dan sürpriz transfer: Süper Lig ekibine imzayı attı

19:44 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer vermediği forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın ayrılığı gerçekleşti. Kamerunlu golcü, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta kadro düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Vincent Aboubakar'ın geleceği belli oldu.

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Kamerunlu forvet transferin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig ekibine transfer olmak üzere.


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Trt Spor'un haberine göre; "Aboubakar, Hatayspor ile anlaşma sağladı."

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın ayrılığı gerçekleşti.


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Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın kiralık transferi konusunda Hatayspor ile el sıkıştı.

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Anlaşma gereği Kamerunlu futbolcunun maaşının büyük bir bölümünü Beşiktaş ödeyecek.

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32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 34 maça çıkarken 12 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

#Vincent Aboubakar
#Hatayspor
#Transfer
#Beşiktaş
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