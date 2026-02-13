Yeni Şafak
Juventus için çarpıcı tespit: "Rizespor'un 5'lisi daha iyi" (VİDEO)

Juventus için çarpıcı tespit: "Rizespor'un 5'lisi daha iyi" (VİDEO)

14:0713/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Serkan Akkoyun'un kıyaslaması sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus için yorumcu Serkan Akkoyun'dan çarpıcı bir tespit geldi. Akkoyun, "Rizespor’un 5’lisi Juventus’unkinden daha iyi olabilir." iddiasında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Galatasaray İtalyan devi Juventus ile karşılaşacak. Zorlu eşleşmenin ilk maçı RAMS Park'ta 17 Şubat Salı günü oynanacak.

Kritik mücadeleyi değerlendiren yorumcu Serkan Akkoyun, NeOSpor Youtube kanalında Juventus hakkında dikkat çeken tespitte bulundu.

Rizespor ile Juventus'un 5'li savunmasını kıyaslayan Akkoyun şunları söyledi;

“Rizespor’un 5’lisi, Juventus’unkinden daha iyi olabilir. Çünkü Rize 5’li oynarken teknik olarak kaybetmemek adına savunma için savunma yapıyor;

Juventus ise daha iyi hücum yapabilmek için 5’li diziliyor. Aradaki fark Rize’nin avantajına.

Bu yüzden Juventus’un 5’lisi, Rize’nin 5’lisinden daha kolay delinebilir hâle geliyor. O nedenle Atalanta’lar, Lazio’lar orayı daha rahat delebiliyor.”

Juventus için çarpıcı tespit: "Rizespor'un 5'lisi daha iyi" (VİDEO)
Spor / Futbol
13 Şubat, Cuma



#Juventus
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Serkan Akkoyun
