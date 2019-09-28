Juventus kazandı Buffon rekor kırdı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Juventus'un kontrolünde geçerken, siyah-beyazlılar ev sahibi olmanın avantajıyla Ronaldo, Khedira ve Dybala ile pozisyonlar buldu.
İlk yarının son anlarında Juventus, 45. dakikada Miralem Pjanic'in uzaktan çektiği şutta golü buldu ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında da Juventus, Spal kalesinde çok sayıda gol tehlikesi yaratırken, 78. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.
- Maçta başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 16'ya yükseltti. Juventus, maç fazlasıyla Inter'den liderlik koltuğunu aldı. Lige iyi giriş yapan Inter, bu akşam deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak.
Dominio Juve. Il report 📄 di #JuveSPAL ➡️ https://t.co/AcNcPmLBBT pic.twitter.com/VbM3aRzBwi
Dominio Juve. Il report 📄 di #JuveSPAL ➡️ https://t.co/AcNcPmLBBT pic.twitter.com/VbM3aRzBwi— JuventusFC (@juventusfc) September 28, 2019
Buffon'dan rekor
Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Spal karşısında forma giyerek Serie A'da bir oyuncunun takımıyla en çok maça çıkma rekorunu da ele geçirdi.
- Buffon, bugünkü müsabakada Juventus formasıyla 903'üncü resmi maçına çıkarak, 902 kez Milan forması giyen Paolo Maldini'nin rekorunu kırdı.
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