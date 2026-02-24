Yeni Şafak
Juventus'ta Kenan Yıldız idmana çıktı

Juventus'ta Kenan Yıldız idmana çıktı

15:0924/02/2026, Salı
AA
Kenan Yıldız, bu sezon oynadığı 35 maçta 9 gol atıp 8 asist kaydetti.
Kenan Yıldız, bu sezon oynadığı 35 maçta 9 gol atıp 8 asist kaydetti.

Juventus, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımla beraber son idmanda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İtalya'nın Juventus takımı, hazırlıklarını tamamladı.


Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.


Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı.


Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.





