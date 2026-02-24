Galatasaray Juventus maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılar, maç öncesi son antrenmanı tam kadro yaptı.