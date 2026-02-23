Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Fenerbahçe maçını örnek gösterdi: Gündem olan paylaşım

Galatasaray Fenerbahçe maçını örnek gösterdi: Gündem olan paylaşım

23:3323/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından yaptığı paylaşımda TÜMOSAN Konyaspor karşısında iptal edilen golünü hatırlatıp bu haftaki benzer pozisyonları topladı.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında iptal edilen gollerini ve bu hafta yaşanan benzer pozisyonları bir araya getirdi.

Paylaşımda Fenerbahçe’nin attığı gol pozisyonuna da yer verildi. Galatasaray, “Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.




#Galatasaray
#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri