Galatasaray Fenerbahçe maçını örnek gösterdi: Gündem olan paylaşım

Galatasaray, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından yaptığı paylaşımda TÜMOSAN Konyaspor karşısında iptal edilen golünü hatırlatıp bu haftaki benzer pozisyonları topladı.
Galatasaray, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında iptal edilen gollerini ve bu hafta yaşanan benzer pozisyonları bir araya getirdi.
Paylaşımda Fenerbahçe’nin attığı gol pozisyonuna da yer verildi. Galatasaray, “Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz.” ifadelerini kullandı.