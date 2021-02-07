​Kadıköy’de Aslan

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan derbide lider Fenerbahçe kendi sahasında takipçisi Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta sarı-kırmızılı takım, Mustafa Muhamed’in ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
- Üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray aynı zamanda rakibini sahasında üst üste 2. kez yenmeyi başardı. 10 maç sonra yenilen sarı-lacivertli ekip ise 2. sıraya geriledi. 3. dakikada Caner’in uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Samatta boş kaleye gönderemedi. 39’da Sosa’nın uzaktan sert şutunu Muslera son anda kornere tokatladı.
40’da Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Samatta kafa vuruşunda Muslera’yı geçemedi. 52’de Linnes’in topuk pasıyla sol çaprazda topla buluşan Onyekuru’nun şutunda Altay gol izni vermedi. 54. dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla topla buluşan Mustafa Muhammed, Serdar Aziz’i çalımladıktan sonra çektiği şutla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 58’de Linnes’in sağdan ortasında Mustafa Muhammed’in kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.
- 62’de Ozan Tufan’ın sert şutunu Muslera son anda kornere çeldi. 71’de Osayi-Samuel, rakibinden kaptığı topla hızla ceza sahasına girerken şutunda Muslera’yı geçemedi. 75. dakikada Mesut Özil’in sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla skoru eşitledi ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Cüneyt Çatır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Son dakikalarda Fenerbahçe rakip kaleye yüklense de sonucu değiştiremedi.