Spor Kadıköyde Aslan
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​Kadıköy’de Aslan

Kadıköy’de Aslan

Süper Lig’de liderlik maçında Galatasaray, Fenerbahçe’yi Ülker Stadı’nda yıktı; koltuğun yeni sahibi oldu. Üst üste ikinci kez Kadıköy’de rakibini mağlup eden sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren gol Mustafa Muhammed’den geldi. Fenerbahçe, ligde 10 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray aynı zamanda rakibini sahasında üst üste 2. kez yenmeyi başardı.
Üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray aynı zamanda rakibini sahasında üst üste 2. kez yenmeyi başardı.

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan derbide lider Fenerbahçe kendi sahasında takipçisi Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta sarı-kırmızılı takım, Mustafa Muhamed’in ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
OYNAT 00:20
Fenerbahçeli taraftar, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrasında sarı-lacivertli bir taraftar, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı.

  • Üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray aynı zamanda rakibini sahasında üst üste 2. kez yenmeyi başardı. 10 maç sonra yenilen sarı-lacivertli ekip ise 2. sıraya geriledi. 3. dakikada Caner’in uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Samatta boş kaleye gönderemedi. 39’da Sosa’nın uzaktan sert şutunu Muslera son anda kornere tokatladı.

40’da Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Samatta kafa vuruşunda Muslera’yı geçemedi. 52’de Linnes’in topuk pasıyla sol çaprazda topla buluşan Onyekuru’nun şutunda Altay gol izni vermedi. 54. dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla topla buluşan Mustafa Muhammed, Serdar Aziz’i çalımladıktan sonra çektiği şutla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 58’de Linnes’in sağdan ortasında Mustafa Muhammed’in kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

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  • 62’de Ozan Tufan’ın sert şutunu Muslera son anda kornere çeldi. 71’de Osayi-Samuel, rakibinden kaptığı topla hızla ceza sahasına girerken şutunda Muslera’yı geçemedi. 75. dakikada Mesut Özil’in sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Ozan Tufan, kafa vuruşuyla skoru eşitledi ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Cüneyt Çatır ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Son dakikalarda Fenerbahçe rakip kaleye yüklense de sonucu değiştiremedi.
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