Kadıköy'de kritik randevu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.





Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada sahadan galibiyetle ayrılarak farkı 3'e indirmek için sahada olacak. Bordo-mavililer ise, yeni teknik direktörleri Fatih Tekke ile sahadan 3 puanla ayrılmaya ve 519 gün sonra derbi kazanmaya çıkacak.









Toplam 8 isim sınırda





Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 4 oyuncu ceza sınırında. Kostic İrfan Can Kahveci, Maximin ve Çağlar, bugün kart görmeleri durumunda 31 haftada deplasmanda oynanacak Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise kaptan Uğurcan, Lundstram, Ozan ve Visca sarı kart sınırında. 4 futbolcudan herhangi biri kart görmeleri halinde ligdeki Çaykur Rizespor maçında olmayacak.













Tekke yine ilk peşinde





Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün sonra dış sahada kazanan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.









Fırtına'da Muhammed Cham şoku





Trabzonspor'da Muhammed Cham şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum FK maçı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir" denildi. Cham'ın tedavisine başlandığı da belirtildi.





Bu arada bordo-mavili kafilede Cham'ın yanı sıra Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen yer almazken, Nwakaeme ise uzun süre sonra İstanbul'a giden kadroya dahil edildi.





📝 Fenerbahçe maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/Vz2On8y2gV — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 5, 2025







