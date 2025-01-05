Kadıköy'de tribünlerden istifa çağrısı: "Yönetim istifa"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı maç öncesinde yönetime tepki gösterdi.

Maç sırasında Hatayspor'un beraberlik golü sonrası taraftarlar tepkisini arttı. Kadıköy'de yönetim istifa tezahüratları yapılırken bir kısım taraftar grubu, yapılan bu protestoya tepki gösterdi.