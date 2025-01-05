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Kadıköy'de tribünlerden istifa çağrısı: "Yönetim istifa"

Kadıköy'de tribünlerden istifa çağrısı: "Yönetim istifa"

20:425/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında yönetimi istifaya çağırdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı maç öncesinde yönetime tepki gösterdi.


Maç sırasında Hatayspor'un beraberlik golü sonrası taraftarlar tepkisini arttı. Kadıköy'de yönetim istifa tezahüratları yapılırken bir kısım taraftar grubu, yapılan bu protestoya tepki gösterdi.


Sarı-lacivertliler, ilk yarının sonlarında En-Nesyri ile 2-1'i bularak tekrardan öne geçti. Gelen gol sonrası taraftarlar "yönetim istifa" tepkisini sürdürdü.







#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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