Kaptan Uğurcan 1 numara

Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, bu sezon savunma performansıyla dikkati çekti. Ligde ilk 8 maçında 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 11 sezon içinde en az gol yediği dönemi yaşararak maç başına 0,75 ortalama elde etti.
Trabzonspor’un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, sezona oldukça iyi başladı.
Süper Ligde Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe file bekçilerinin gösterdiği performansların istatistiği baz alındığında Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, yüzde 85’lik kurtarış yüzdesi ile ilk sırada yer alıyor.
Milli file bekçisi, bu sezon 14 maçta koruduğu kalesinde toplamda 10 gol gördü.
Uğurcan, 7 maçta gole izin vermezken, yüzde 85’lik kurtarış yüzdesi ile başı çekiyor.