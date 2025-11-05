Yeni Şafak
Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı

Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı

5/11/2025, Çarşamba
Karabağ, dev rakibini ağırlıyor
Karabağ, dev rakibini ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiliz devi Chelsea arasında oynanacak. Futbolseverler, “Karabağ Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları…

Karabağ Chelsea maçı bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak mücadele tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Karabağ Chelsea maçı yayın bilgisi, maç saati ve tüm detaylar.


Karabağ, dev rakibini ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Karabağ bu hafta sahasında güçlü rakibi Chelsea’yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu zorlu maçta puan ya da puanlar alarak Avrupa arenasında yoluna devam etmek istiyor. Premier Lig temsilcisi Chelsea ise grup liderliğini korumak adına deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.


Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ bu akşam (5 Kasım 2025) sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele Tabii Spor kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı, özet görüntüleri ve skor güncellemeleri futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.


Şampiyonlar Ligi’nde kritik viraj

Chelsea, grupta oynadığı maçlarda topladığı puanlarla liderlik koltuğunda oturuyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise ev sahibi avantajını kullanarak gruptaki sıralamasını yukarı taşımayı hedefliyor. Bakü’de oynanacak mücadelede her iki ekip de hem prestij hem de puan mücadelesi verecek.


Maç öncesi öne çıkanlar

Chelsea, son maçında rakibini 3-0 mağlup ederek moral buldu. Karabağ, son haftalarda iç saha performansını artırdı.



