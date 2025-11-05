Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında kritik bir maça çıkarken; Avrupa devleri Chelsea, Barcelona, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund da sahne alacak.