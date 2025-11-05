Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları

18:335/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları

5 Kasım 2025 Çarşamba günü futbolseverleri nefes kesecek bir Avrupa gecesi bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta, birbirinden kritik karşılaşmalarla tamamlanıyor. Türkiye’nin tek temsilcisi Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Avrupa devlerinden Chelsea, Barcelona, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund da sahaya çıkarken, gecenin tüm heyecanı TRT ekranları ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, tüm detaylarıyla bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın bilgileri…

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında kritik bir maça çıkarken; Avrupa devleri Chelsea, Barcelona, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund da sahne alacak.


Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki dördüncü maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Müsabaka 5 Kasım 2025 Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. Amsterdam Johan Cruijff Arena’da oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.


Avrupa’da futbol dolu gece

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Futbolseverler, hem dev takımların sahaya çıkacağı maçları hem de temsilcimiz Galatasaray’ın kritik deplasman mücadelesini heyecanla bekliyor. Ajax karşısında alınacak olası bir galibiyet, Galatasaray’ın gruptan çıkma şansını ciddi şekilde artıracak.


İşte futbolda günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)


AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

13:00 Vissel Kobe - Ulsan Hora

15:15 Johor Darul - S. Shenhua


Championship

22:45 Preston - Swansea City

22:45 QPR- Southampton

22:45 S. Wednesday - Norwich

23:00 Portsmouth - Wrexham


AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup A

16:45 Al Wasl - Muharraq

21:15 Al Wehdat - Esteghlal

AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup B

16:45 Arkadag - Al Ahli Doha

19:00 Khalidiya - Andijan

AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup D

19:00 Al Zawraa- Istiklol

21:15 Al Nassr- Goa

AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup F

15:15 Eastern- Ratchaburi

15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka

LaLiga 2

22:00 R. Sociedad II - Huesca



#uefa şampiyonlar ligi
#galatasaray
#ajax
#chelsea
#barcelona
#manchester city
#futbol programı
#uefa şampiyonlar ligi maçları
#avrupa futbolu
#futbol maçları
#Bugünkü maçlar
#Bugün hangi maçlar var
#Bugün kimin maçı var
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları