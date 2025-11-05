Bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, saatleri ve yayın kanalları

5 Kasım 2025 Çarşamba günü futbolseverleri nefes kesecek bir Avrupa gecesi bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta, birbirinden kritik karşılaşmalarla tamamlanıyor. Türkiye’nin tek temsilcisi Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Avrupa devlerinden Chelsea, Barcelona, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund da sahaya çıkarken, gecenin tüm heyecanı TRT ekranları ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5 Kasım 2025 Çarşamba maç programı, tüm detaylarıyla bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın bilgileri…
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax karşısında kritik bir maça çıkarken; Avrupa devleri Chelsea, Barcelona, Inter, Manchester City ve Borussia Dortmund da sahne alacak.
Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki dördüncü maçında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Müsabaka 5 Kasım 2025 Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak. Amsterdam Johan Cruijff Arena’da oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Avrupa’da futbol dolu gece
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Futbolseverler, hem dev takımların sahaya çıkacağı maçları hem de temsilcimiz Galatasaray’ın kritik deplasman mücadelesini heyecanla bekliyor. Ajax karşısında alınacak olası bir galibiyet, Galatasaray’ın gruptan çıkma şansını ciddi şekilde artıracak.
İşte futbolda günün maçları
20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)
20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)
23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)
13:00 Vissel Kobe - Ulsan Hora
15:15 Johor Darul - S. Shenhua
22:45 Preston - Swansea City
22:45 QPR- Southampton
22:45 S. Wednesday - Norwich
23:00 Portsmouth - Wrexham
16:45 Al Wasl - Muharraq
21:15 Al Wehdat - Esteghlal
AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup B
16:45 Arkadag - Al Ahli Doha
19:00 Khalidiya - Andijan
19:00 Al Zawraa- Istiklol
21:15 Al Nassr- Goa
15:15 Eastern- Ratchaburi
15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka
22:00 R. Sociedad II - Huesca