Karşıyaka potada tel tel dökülüyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada Merkezefendi Basketbol’u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ancak bu maçın ardından beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray’a deplasmanda yenilen Karşıyaka, iç sahada ise Anadolu Efes ve Trabzonspor karşısında da istediği sonucu elde edemedi. Böylece yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde ederek ligde son sıranın bir basamak üzeri olan 15. sırada yer aldı.