Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyaka potada tel tel dökülüyor

Karşıyaka potada tel tel dökülüyor

16:503/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Antrenör Faruk Beşok, beklentileri karşılayamadı.
Antrenör Faruk Beşok, beklentileri karşılayamadı.

Karşıyaka Basketbol, bu sezonun ilk 6 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alırken, 5 maçta da mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Sezona Aliağa Petkimspor yenilgisiyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada Merkezefendi Basketbol’u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ancak bu maçın ardından beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray’a deplasmanda yenilen Karşıyaka, iç sahada ise Anadolu Efes ve Trabzonspor karşısında da istediği sonucu elde edemedi. Böylece yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 1 galibiyet elde ederek ligde son sıranın bir basamak üzeri olan 15. sırada yer aldı.


Beşok’la yolların ayrılması bekleniyor

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve son olarak iç sahada Trabzonspor’a mağlup olan Karşıyaka’da gözler Antrenör Faruk Beşok’a çevrildi. Göreve geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan deneyimli çalıştırıcıyla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından Beşok’la yolların ayrılması bekleniyor.






#Basketbol Süper Ligi
#Karşıyaka Basketbol
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?