Kartal evinde çok farklı

Beşiktaş ligin sonları yaklaşırken kendisini Avrupa kupalarına götürecek sonuçları almak için Hatayspor karşısında bir başlangıç yapmak istiyordu. Güney ekibi ise, ligde kalmak adına son şanslarını deniyordu. Bir süredir 9 numaralı oyundan vazgeçen ve İmmobile'yi yedek bırakan Solskjaer, bu kez İtalyan golcüyü ilk 11'de sahaya sürmüştü. Takımın umut vermeyen durumu tribünlere de yansımış, stadyum büyük oranda boş kalmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, can havliyle oynattığı takımını önde baskıyla, savunmayı orta sahaya çıkararak başlatmıştı. Nitekim savunmayı tarumar ederek topu içeri çeviren Boutobba'nın pasını Abdulkadir tamamladı. Golden sonra da oyuna hükmedemeyen Beşiktaş'ta yine Rafa Silva sahne alarak şapkadan tavşan çıkardı. Yaptırdığı penaltıyı İmmobile gole çevirdi. İkinci yarıya da golle başladı Beşiktaş. Savunma oyuncunun kontrolsüz elle oynaması yine penaltıya sebep oldu ve İtalyan golcü uzun süren sessizliğini 2 penaltı golüyle bozmuş oldu. O saatten sonra Hatayspor'un karşılık vermesi kolay değildi. Hele Rafa Silva'nın yine kendi üreterek attığı golle maçın görüntüsü netleşti. Hatayspor, lige veda etti. Umarım daha güzel zamanlarda Süper Lig'e geri dönüp, kadim şehri temsil etmeye devam ederler. Beşiktaş'ın ise bu saatten sonra skor almaktan başka yapacağı bir iş yok. Öyle ya da böyle adını Avrupa kupalarına yazdırmak zorunda. Aksi takdirde yönetimin zaten çok zor olan işi, yaz döneminde daha da zorlaşır. Solskjaer ise devam etmek istiyorsa, takımı ve oyunu mevcut görüntünün çok üstüne taşımak zorunda.