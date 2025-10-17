Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kartal Gençlerbirliği maçına hazır

Kartal Gençlerbirliği maçına hazır

15:2317/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz da çalışmalarda yer aldı.
Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'de Gençlerbirliği’ni konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Yarınki mücadele öncesinde Beşiktaş, bir maç eksiğiyle 13 puanla 7’nci sırada yer alıyor. 14’üncü basamaktaki Gençlerbirliği’nin ise 5 puanı bulunuyor.








#Süper Lig
#Beşiktaş
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?