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Kartal rahat kazandı

Kartal rahat kazandı

Ergin Aslan
04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile ve Rafa Silva attı.

Beşiktaş'ın Milli ara dönüşü performansı merak ediliyordu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de orta sıralardan yukarıya tırmanmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Çok zorlu bir periyoda giren Beşiktaş, bu sürecin ilk maçında mutlak galibiyet istiyordu. Uzun süredir tartışma konusu olan Semih'in ilk 11'de başlaması en dikkat çekici yandı. Son haftalarda performans olarak gözle görülür bir düşüş yaşayan Beşiktaş, bu maçın ilk yarısında da belki beklenen oyunu ortaya koyamadı ama büyük takım refleksi ve TÜMOSAN Konyaspor'un savunmada yaptığı hatalarla 2 farklı skora ulaştı. Semih'in soldan içeri girip savunmayı hataya zorlaması ile kazandırdığı penaltıyı İmmobile gole çevirdi. O ana kadar biraz da zamana oynayan TÜMOSAN Konyaspor, golün ardından oyuna dahil oldu. Bu durum Beşiktaş'ın işine gelirken, arkada daha fazla boş alan oluştu. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında skoru koruyamaması, tabelayı artırma zorunluluğu kılıyordu. Nitekim tam devre biterken ön alan baskısı Muçi'den geldi ve kapılan topu Rafa Silva ağlara gönderdi. Bu gol siyah-beyazlı takımı oldukça rahatlattı. İkinci yarı Beşiktaş adına daha rölantiye döndü. Van Bornckhorst da kendisi açısından iyi giden maçta uzun süre oyuncu değiştirme ihtiyacı hissetmedi. Ancak görünen o ki, Beşiktaş'ın devre arasında orijinal kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Takımda belli bölümlerde yaşanan üretme sıkıntısı ilerisi açısından problem olabilir. Lyon ve Galatasaray maçları sezonun geri kalanında iki kulvardaki gidişatı belli edecek.


21 yıl sonra ilk kez

  • Sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 iç saha maçını da kazanan siyah-beyazlılar, 2003-04'ten beri ilk kez bir sezona seyircisi önünde 4'te 4 yaparak başladı.



#spor
#futbol
#beşiktaş

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