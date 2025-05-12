Kartal seriye bağladı

Beşiktaş, görece olarak kolay görünse de kendisi için lig sıralaması kapsamında çok önemli bir maça çıkıyordu. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise kalan maçlarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Teknik direktör Solskjaer de maçın önemini biliyor olacak ki, genç isimler Arroyo, Emrecan ve Mustafa’yı oynatmak yerine, önümüzdeki sezon takımda olma ihtimalleri düşük isimlerle maça başladı. Tribünler ise geçen haftaki Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle takımı kutlarcasına dolmuştu. Beşiktaş, direnç gücü düşük rakibi karşısında kenarlardan getirdiği toplarla önce Rafa Silva, ardından da Rashica ile öne geçerken, o andan itibaren siyah-beyazlılar için daha kolay bir maç olacağı düşüncesi oluştu. Ancak bu sezonki Beşiktaş klasiği devreye girdi. İlk yarı biterken Arda Okan’ın golü farkı bire indirdi. Bu durum ikinci yarı için daha ciddi bir oyun istiyordu. Ancak ikinci yarıda İmmobile, günün iyi ismi Rashica’nın asistiyle Beşiktaş’ı rahatlattı. Beşiktaş ligin sonunu getirirken üst üste kazanarak kendisini Avrupa kupalarına götürecek skorları elde etti. Ancak bu futbolcu kadrosu ve oyun anlayışı önümüzdeki sezon da ne Avrupa ne de Süper Lig’de iyi şeyler vadetmiyor. O nedenle, yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı’nın iyi takım vaatlerinin altını doldurması lazım.