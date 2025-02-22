Kartal tam gaz

Süper Lig’de iki haftadır kazanan Beşiktaş, sıralamada üstünde bulunan Eyüpspor’u yenerek hem serisini sürdürmek hem de Avrupa kupalarına katılma yolunda rakibinin önüne geçmek istiyordu. İki takımın benzer özelliklerinden birisi de ligin en az gol yiyen iki takımı olmaları. Dolayısıyla her iki taraf için de kolay maç değildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadro istikrarını önemsiyor. Kazanan kadroyu bozmak istememesi gibi beraber oynama alışkanlığına önem veriyor. Özellikle Chamberlain ve Joao Mario konusunda ısrarcı. Mario’dan çok iyi faydalanıyor. Maçın hemen başında ciddi bir konsantrasyon eksikliği ve Uduokhai hatasıyla ev sahibi ekip, Tayfur’un golüyle öne geçti. Uduokhai transferi bile bile lades olmaktan başka bir şey değil! Geçen hafta Trabzonspor’a karşı mağlup durumdan geri dönerek maç kazanan siyah-beyazlılar için yine test dakikaları başlıyordu. Gole rağmen Solskjaer dokunuşu ilk yarıda kendini gösterdi. İmmobile saç baş yoldurmasa ilk yarı Beşiktaş lehine çok daha farklı bitebilirdi. Rafa Silva’nın etkili oyunu ve bir gol, iki asistlik performansı Beşiktaş’ı yine geri döndürdü. Rashica’nın arzusu da göze çarparken, Arnavut oyuncu, performansını golle süsledi. İkinci yarıda İmmobile’nin oyundan alınması, forma adaleti adına iyi bir mesajdı. Bu performansla, oynayacak golcü Semih olmalı zaten. Semih ısrarı, Beşiktaş’a çok şey kazandırır. Maçın genelinde baskın taraf Beşiktaş’tı. Kartal, bu hava ve bu saha şartlarına rağmen çok enerjik ve istekli bir görüntü vererek hem maçı aldı, hem de gelecek adına umutları artırdı.