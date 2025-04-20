Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Kartal yine tekledi

Kartal yine tekledi

Ergin Aslan
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, Göztepe maçı sonrası "İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama gelebileceğimiz en yüksek seviye üçüncülük bu sene. Oraya gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, Göztepe maçı sonrası "İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü diyebiliriz. Göztepe'nin oyununa ayak uydurduk. Ne yapacağımız belli olmuyor, sezonun özeti gibi bu. Günahı ve sevabıyla buradayız! Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk ama gelebileceğimiz en yüksek seviye üçüncülük bu sene. Oraya gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yle berabere kaldı. Siyahbeyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak adına kritik öneme sahip mücadelede puan bırakarak, 3. olma fırsatını tepti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yle berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak adına kritik öneme sahip mücadelede puan bırakarak, 3. olma fırsatını tepti. Kartal’ın golünü, Rafa Silva kaydederken ev sahibi ekibin golü İsmail Köybaşı’ndan geldi. Beşiktaş, geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamadığı için 32. haftaya Avrupa kupalarını riske etmişti. Göztepe maçı bu bağlamda sezonun en kritik maçlarından birisiydi siyah-beyazlılar için. Çünkü yeni sezon planlaması biraz da Avrupa kupaları serüvenine göre belirlenecekti. Göztepe, rotasını Türkiye Kupası’na çevirince ligde son haftalarda galibiyeti unutmuştu. Ama neresinden bakarsanız bakın, tribünlerin oluşturduğu şahane atmosferle herkes için zor bir deplasman olmaya devam ediyor. Emirhan’ın stopere dönmesi ve Amir’in Chamberlain ile birlikte forma giymesi savunmayı derli toplu hale getirir mi diye düşündürdü ancak yine çokça pozisyon verildi. Norveçli hocanın bir başka hamlesi ise Mustafa Hekimoğlu’nu sol kenara atıp, Rafa’yı önde kullanmasıydı. Genç oyuncunun dinamizmi, Beşiktaş’ın bulduğu gol öncesi işe yaradı ve kaptığı topla başlayan organizasyon Rafa Silva’nın golüyle sonuçlandı. İkinci yarının başında İsmail’in şık golüyle beraberliği yakalayan Göztepe, maç boyu daha iştahlıydı. Maç içerisinde hareketli görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa’nın çıkıp Semih’in girmesi hem uzun Göztepe savunmasına karşı orta yapma opsiyonunu zayıflattı. Oysa kalan süre risk almayı gerektirirken Solskjaer, beraberliği kurtarmak adına savunmayı güçlendirdi. Bu anlayışla kazanmak da çok zordu zaten! Beşiktaş bu tarz maçları daha cesur oynamalı.


#Beşiktaş
#Süper Lig
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?