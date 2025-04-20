Kartal yine tekledi

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yle berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak adına kritik öneme sahip mücadelede puan bırakarak, 3. olma fırsatını tepti. Kartal’ın golünü, Rafa Silva kaydederken ev sahibi ekibin golü İsmail Köybaşı’ndan geldi. Beşiktaş, geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamadığı için 32. haftaya Avrupa kupalarını riske etmişti. Göztepe maçı bu bağlamda sezonun en kritik maçlarından birisiydi siyah-beyazlılar için. Çünkü yeni sezon planlaması biraz da Avrupa kupaları serüvenine göre belirlenecekti. Göztepe, rotasını Türkiye Kupası’na çevirince ligde son haftalarda galibiyeti unutmuştu. Ama neresinden bakarsanız bakın, tribünlerin oluşturduğu şahane atmosferle herkes için zor bir deplasman olmaya devam ediyor. Emirhan’ın stopere dönmesi ve Amir’in Chamberlain ile birlikte forma giymesi savunmayı derli toplu hale getirir mi diye düşündürdü ancak yine çokça pozisyon verildi. Norveçli hocanın bir başka hamlesi ise Mustafa Hekimoğlu’nu sol kenara atıp, Rafa’yı önde kullanmasıydı. Genç oyuncunun dinamizmi, Beşiktaş’ın bulduğu gol öncesi işe yaradı ve kaptığı topla başlayan organizasyon Rafa Silva’nın golüyle sonuçlandı. İkinci yarının başında İsmail’in şık golüyle beraberliği yakalayan Göztepe, maç boyu daha iştahlıydı. Maç içerisinde hareketli görüntüsüyle dikkat çeken Mustafa’nın çıkıp Semih’in girmesi hem uzun Göztepe savunmasına karşı orta yapma opsiyonunu zayıflattı. Oysa kalan süre risk almayı gerektirirken Solskjaer, beraberliği kurtarmak adına savunmayı güçlendirdi. Bu anlayışla kazanmak da çok zordu zaten! Beşiktaş bu tarz maçları daha cesur oynamalı.