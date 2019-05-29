SÜPER LİG

Kartal’da değişim rüzgarı esiyor

Yeni sezona yeni hocasıyla girecek olan Beşiktaş’ta büyük bir değişim yaşanacak. Kadroda revizyona gidecek olan siyah-beyazlı yönetim, birçok oyuncuyla yollarını ayıracak ve en az 7 transfer yaparak şampiyonluk mücadelesi verecek.

İhsan Rasih Bayhan Yeni Şafak
Adem Ljajic

Adem Ljajic

Fotoğraf: Ali DANAŞ

2018-19 sezonunu hayal kırıklığı ile bitiren Beşiktaş, büyük değişim için startı veriyor.Başta yeni teknik direktör olmak üzere futbol takımında da geniş çaplı transfer harekatı yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, bu değişimi gerçekleştirirken bütçeyi oldukça düşük tutmaya özen gösterecek.

Yönetim son iki sezonda futbol takımına 120 milyon Euro’nun üzerinde harcama yapmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi biletini dahi alamayan takımın bütçesini 35 milyon Euro seviyelerine çekmek için elinden geleni yapacak.

LJAJİC’E 4 YILLIK SÖZLEŞME

Uzun süredir opsiyon maddesi haber konusu olan Adem Ljajic için herhangi bir sorun yaşamayan Beşiktaş transfer komitesi, şartların oluşmasıyla beraber otomatik olarak devreye giren sözleşme gereği Torino’ya 6.5 milyon Euro ödeyecek. Transfer komitesi Beşiktaş’ta kalmak istediğini defalarca açıklayan Ljajic ile herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ve mevcut mukavele üzerinden 4 yıllık yapılacak yeni sözleşmeyi kısa sürede KAP’a bildirecek.

7 TRANSFER YAPILACAK

Transferde bonservissiz veya kiralık olarak sağ bek, sol bek, biri kesin olmak üzere 2 stoper, santrfor ve sağ ile sol kanat oyuncusu alacak Beşiktaş, hücum hattındaki transfer sayısını yeni hocanın isteğine göre 7’ye çıkarma durumu da bulunuyor. Quaresma, Lens, Larin, Roco, Orkan ve Mirin gibi oyuncular için de yeni teknik adamın onayı beklenecek.

DORUKHAN 10 MİLYON EURO

Mali tabloyu düzeltmek isteyen Beşiktaş, eldeki oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek. Yönetim Dorukhan Toköz için ise 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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