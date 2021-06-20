Spor Kartalda stopere Awaziem
TRANSFER

Kartal'da stopere Awaziem

Transferde forvet ve savunmaya öncelik veren Beşiktaş’ta, Chidozie Awaziem ile temas kuruldu. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri de, siyah-beyazlı kulübün ilgisini doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalda stopere Awaziem
Awaziem'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Yeni sezon hazırlıklarına temmuz ayı başında başlayacak olan Beşiktaş’ta, transfer girişimleri sürüyor. Bu sezon özellikle forvet ve savunma transferlerine öncelik verecek olan siyah-beyazlılar, yeni bir isimle temas kurdu.

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Chidozie Awaziem için de transfer açıklaması geldi. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Graham Heydorn, siyah-beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini onayladı.

Nijerya basınına konuşan Heydorn, “Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi tanıyor

2018-19 sezonunda Rizespor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Boavista’da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89’luk stoper için Boavista, Porto’ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem’i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid’den Montero kiralanmıştı.

Hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoper öne çıkıyor.

Alternatif olacak

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon rotasyon konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Teknik heyet, özellikle yoğun maç temposunun olduğu dönemlerde, o bölgede devşirme oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştı. O nedenle Şampiyonlar Ligi de düşünülerek, stoper bölgesine alternatif oyuncu alınmak isteniyor. Awaziem, bu sezon yaklaşık 50 maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, Vida ve Welinton’a alternatif olacak.

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