Kartal'ın yüzü gülmüyor

Süper Lig'in ilk döneminin son maçında evinde Alanyaspor'u ağırladı Beşiktaş. Buhranlı günlerden geçen siyah-beyazlılar epeydir seçim atmosferi ile uğraşıyor. Bu durum tribünlere de yansıyor. Öyle ki stadın yarısından fazlası boştu. Serdar Topraktepe, böyle zamanların can simidi gibi takımı sahaya motive etmeye çalışırken, geçen haftaki Adana Demirspor maçı bunun çok da başarılamadığını göstermişti. Bu kez rakip, Sami Uğurlu ile pozitif oynamaya çalışan Alanyaspor'du. Maç gollü başladı. Beşiktaş, bu sezonki duran toptan gol yeme hastalığını atlatamadı. Lima, kornerden gelen ve önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Beşiktaş taraftarı takımı protesto etmeye başlamıştı ki, Alanyaspor savunmasının hatasından faydalanan Rafa Silva, kaleciyi geçerek skoru eşitledi. Serdar Hoca, son haftalarda orta sahayı üçlemek adına Rafa'yı kenara atıyor. Bu iş Fenerbahçe derbisinde işe yaradı ama Rafa Silva'nın en etkili olduğu yer, göbekten rakip kaleye indiği yer. Bu maçta da gol öyle geldi.