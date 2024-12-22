Kartal'ın yüzü gülmüyor

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor'la berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar maçın henüz başında Lima’nın golü ile geriye düşerken iki dakika sonra Rafa Silva ile karşılık verdi. Kartal, sadece 1 kez kazanabildiği son 8 maçta 3. beraberliğini aldı.
Süper Lig'in ilk döneminin son maçında evinde Alanyaspor'u ağırladı Beşiktaş. Buhranlı günlerden geçen siyah-beyazlılar epeydir seçim atmosferi ile uğraşıyor. Bu durum tribünlere de yansıyor. Öyle ki stadın yarısından fazlası boştu. Serdar Topraktepe, böyle zamanların can simidi gibi takımı sahaya motive etmeye çalışırken, geçen haftaki Adana Demirspor maçı bunun çok da başarılamadığını göstermişti. Bu kez rakip, Sami Uğurlu ile pozitif oynamaya çalışan Alanyaspor'du. Maç gollü başladı. Beşiktaş, bu sezonki duran toptan gol yeme hastalığını atlatamadı. Lima, kornerden gelen ve önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Beşiktaş taraftarı takımı protesto etmeye başlamıştı ki, Alanyaspor savunmasının hatasından faydalanan Rafa Silva, kaleciyi geçerek skoru eşitledi. Serdar Hoca, son haftalarda orta sahayı üçlemek adına Rafa'yı kenara atıyor. Bu iş Fenerbahçe derbisinde işe yaradı ama Rafa Silva'nın en etkili olduğu yer, göbekten rakip kaleye indiği yer. Bu maçta da gol öyle geldi.
MASUAKU'YU OYUNA ALMAK...
Serdar Topraktepe ikinci yarıya Salih Uçan yerine Ndour ile başladı ancak bu da oyuna çok fazla etki etmedi. Klasik orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Muçi ile rakip kalede tehlikeli olmayı denedi ama sonuç alamadı. Bu tarz maçları evinde oynuyorsan daha fazla risk alıp arkadan adam eksiltmen gerekiyor. Yoksa üretmekte zorluk çekersin. Keza öyle de oldu. Kulüp başkanının Masuaku özelinde söylediği olumsuz sözlere rağmen, 1-1'lik skorda sol bek değişimi yaparak Mausaku'yu oyuna almak da dinamiklere hakim olmamanın başka bir göstergesiydi. Beşiktaş son bölümde yüklense de istediği golü bulamadı ve kötü gidişatına bir yenisini daha ekledi.