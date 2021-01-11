Kasımpaşa Derrick Luckassen'i açıkladı

Kasımpaşa Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 yaşındaki Hollandalı stoper, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından kadroya dahil edildi.

Luckassen, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle de kendisini lacivert-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Transfer 🤝📝



Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen Kasımpaşamızda!



👉https://t.co/Ix8zdR2VfM pic.twitter.com/M8wT89XWzY — KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 11, 2021

Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.Veda mesajıTirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve tüm kulüp çalışanlarına gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor



