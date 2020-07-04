Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Sivasspor galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.
Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.
Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak.
Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Ziya Erdal, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
KASIMPAŞA SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak
KASIMPAŞA'DA MUHTEMEL 11'LER
Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR' DA MUHTEMEL 11'LER
Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
SAKAT: Rybalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin
CEZALI: Caner, Fatih
SİVASSPOR'A 8.KEZ COVİD-19 TESTİ YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’a 8. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip Sivasspor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 8. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.
Daha önce 7. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.
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