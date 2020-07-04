Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Sivasspor galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.

Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.

Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak.

Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Ziya Erdal, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Küme düşme potasına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açtı. Yeşil-siyahlılar, koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Ege ekibi, son olarak dün evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı.Galeri: Denizlispor Başkanı Ali Çetin çılgına döndü: Sumudica'ya su şişesi fırlattıDenizlispor'un kalan maçlarıDüşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak. Teknik direktör Bülent Uygun, kalan maçlarda en iyi şekilde mücadele edip yaşanan puan kayıplarını telafi edeceklerini belirtti. Takım için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Uygun, "Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır" dedi.Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Denizlispor'un zorlu fikstürü:📌Başakşehir (D)📌Trabzonspor📌Alanyaspor (D)📌Ankaragücü pic.twitter.com/csPTdzf31V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020

KASIMPAŞA SİVASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa ile Sivasspor 5 Temmuz Pazar günü 18.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak

KASIMPAŞA'DA MUHTEMEL 11'LER

Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR' DA MUHTEMEL 11'LER

Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

SAKAT: Rybalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin

CEZALI: Caner, Fatih

SİVASSPOR'A 8.KEZ COVİD-19 TESTİ YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’a 8. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip Sivasspor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 8. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 7. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.



