Kasımpaşa Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını duyurdu

11:464/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları sürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurdu. Lacivert-beyazlılar, Arveladze yönetiminde ligde çıktığı 14 maçta 13 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, teknik heyetinde değişikliğe gitti. Kulüp, Gürcü Teknik Direktör Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."


Lacivert-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de toplam 14 maçta görev yaptı.


Bu 14 maçlık süreçte Kasımpaşa, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Toplamda 13 puan toplayan Paşa, lig sıralamasında 14. sırada yer alıyordu.




#Süper Lig
#Şota Arveladze
#Kasımpaşa
