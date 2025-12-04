Kasımpaşa Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını duyurdu

Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa, teknik heyetinde değişikliğe gitti. Kulüp, Gürcü Teknik Direktör Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."