Kasımpaşa'nın serisine Konyaspor son verdi

Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Konyaspor, geriye düştüğü maçın son bölümünde attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ligin 9. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takımın da koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ciddi eksiklerin bulunduğu mücadele, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Skubic ve 89. dakikada Musa Çağıran kaydetti. Konuk takımı tek golü 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, puanını 12'ye yükseltti. 5 haftalık aranın ardından ilk mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.
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