Kasımpaşa'nın serisine Konyaspor son verdi

Ligin 9. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İki takımın da koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle ciddi eksiklerin bulunduğu mücadele, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Skubic ve 89. dakikada Musa Çağıran kaydetti. Konuk takımı tek golü 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, puanını 12'ye yükseltti. 5 haftalık aranın ardından ilk mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Diouf ve 64. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.Boldrin'den muhteşem golOldukça zor bir açıdan kullandığı frikikten fileleri havalandıran Boldrin'in golü büyük beğeni topladı.Hatayspor 90+7'de puanı kurtardıEv sahibi ekibin golleri, 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7. dakikada Boupendza'dan geldi.Gökhan Akkan'dan büyük hataHatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada kafayla topu uzaklaştırmak isterken yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü. Milli kaleci pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.2-2 berabere biten maçın ardından Rizespor ve Hatayspor puanlarını 12'ye yükseltti.



