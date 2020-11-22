SÜPER LİG

Hatayspor Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı

Çaykur Rizespor, son dakikada Gökhan Akkan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde gördüğü golle Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hataysporlu futbolcuların gol sevinci

Hataysporlu futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: Burak Milli / AA

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Diouf ve 64. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.

Boldrin'den muhteşem gol

Oldukça zor bir açıdan kullandığı frikikten fileleri havalandıran Boldrin'in golü büyük beğeni topladı.

Boldrin, bu açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Boldrin, bu açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Hatayspor 90+7'de puanı kurtardı

Ev sahibi ekibin golleri, 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7. dakikada Boupendza'dan geldi.

Gökhan Akkan'dan büyük hata

Hatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada kafayla topu uzaklaştırmak isterken yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü. Milli kaleci pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Gökhan Akkan, boşa çıktığı pozisyon. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Gökhan Akkan, boşa çıktığı pozisyon. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


  • 2-2 berabere biten maçın ardından Rizespor ve Hatayspor puanlarını 12'ye yükseltti.

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