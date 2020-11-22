Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Diouf ve 64. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.
Boldrin'den muhteşem gol
Oldukça zor bir açıdan kullandığı frikikten fileleri havalandıran Boldrin'in golü büyük beğeni topladı.
Hatayspor 90+7'de puanı kurtardı
Ev sahibi ekibin golleri, 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7. dakikada Boupendza'dan geldi.
Gökhan Akkan'dan büyük hata
Hatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada kafayla topu uzaklaştırmak isterken yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü. Milli kaleci pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
- 2-2 berabere biten maçın ardından Rizespor ve Hatayspor puanlarını 12'ye yükseltti.
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