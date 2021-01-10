Kasper Junker'den Beşiktaşlıları heyecanlandıran hamle

Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Danimarkalı santrfor Kasper Junker, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Vida'yı da takip etmeye başlaması dikkati çekti.

Junker'in adı daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

Bodo Glimt ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kasper Junker, Noveç ekibiyle toplamda çıktığı 26 maçta 28 gol atarken, 11'de asist yapma başarısı gösterdi.