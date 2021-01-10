TRANSFER

Kasper Junker'den Beşiktaşlıları heyecanlandıran hamle

Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt'te forma giyen golcü oyuncu Kasper Junker, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Junker'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Junker'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO / Reuters

Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Danimarkalı santrfor Kasper Junker, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Vida'yı da takip etmeye başlaması dikkati çekti.

Junker'in adı daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılmıştı.

  • Bodo Glimt ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kasper Junker, Noveç ekibiyle toplamda çıktığı 26 maçta 28 gol atarken, 11'de asist yapma başarısı gösterdi.

Junker'in Beşiktaş ile siyah-beyazlı futbolcuları takip ettiği görüldü.
Junker'in Beşiktaş ile siyah-beyazlı futbolcuları takip ettiği görüldü.

Mandzukic adım adım Beşiktaş'a: Teklif yapıldı
Mandzukic adım adım Beşiktaş'a: Teklif yapıldı

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve ligi zirvede bitirmek için ara transferde gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda önemli bir yol kat etti. Bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için görüşmelerini bir süredir sürdüren ve teklifini ileten siyah-beyazlılar, Mandzukic’e 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme önerdi. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi. Düşünme aşamasındaki golcü oyuncunun Vida’yla görüştüğü de öğrenildi. Beşiktaş’a 2018 yılında imza attığında Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ diyen Vida, “Mandzukic’in Beşiktaş formasını giymesini isterim” ifadelerini kullanmıştı. Mandzukic'in cevabı bekleniyorŞu anda boşta olan Mandzukic’e teklifini ileten siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcudan yanıt bekliyor. Aralık ayında Milan’ın gündemine geldiği iddia edilen ancak bu transfer söylentisi İtalyan ekibi tarafından yalanlanan Hırvat futbolcu, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund’un da listesindeydi. Stefan Effenberg, Mandzukic ile sözleşme imzalamak isterken, dönemin teknik direktörü Lucien Favre, bu transferi veto etmiş ve “Haaland’ın yokluğunda onun gibi bir oyuncu alınmalı. Haaland olduğu zaman, o oynar” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş zirveye tutundu: Cyle Larin Rizespor maçına damga vurdu

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