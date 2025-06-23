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Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off eşleşmeleri belli oldu

10:3323/06/2025, Pazartesi
IHA
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1. Amatör Küme’ye çıkmak için mücadele edecekler.
1. Amatör Küme’ye çıkmak için mücadele edecekler.

Kayseri 2. Amatör Küme 2024-2025 sezonunun ardından Play-Off final eşleşmeleri belirlendi.

Kayseri 2. Amatör Küme A-B-C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği Play-Off final eşleşmeleri belli oldu.


Play-Off finaline kalan 8 takımlar şampiyonluk mücadelesi verecekler. Oynanacak 4 karşılaşma sonrasında kazanan takımlar adını 1. Amatör Küme’ye yazdıracaklar. Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final eşleşmesi şu şekilde;


Yavru Aslanspor-Büyük Toramanspor

Mahrumlarspor-Sindelhöyük Yıldızspor

Yeşilspor-Yerköyspor

Erciyes İdmangücü-Bünyan Belediyespor




#Kayseri 2. Amatör Küme
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