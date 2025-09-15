Yeni Şafak
Kayserispor 3. beraberliğini aldı

Kayserispor 3. beraberliğini aldı

11:41 15/09/2025, Pazartesi
IHA
Kayserispor 3. beraberliğini aldı
Kayserispor 3. beraberliğini aldı

Kayserispor, Süper Lig’in 5. haftasında evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak üçüncü beraberliğini aldı.

Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde Kayserispor evinde Göztepe’yi konuk etti. Kayseri’de oynanan ve ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip Kayserispor, 1-0 öne geçen Göztepe’yi yakaladı ve doksan dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.


Kayserispor, bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir, Kocaelispor ve Göztepe ile berabere kalırken Galatasaray’a ise mağlup oldu. Kayserispor aldığı 3 beraberliğinin ikisini deplasmanda birini ise evinde aldı.


Kayserispor’un berabere kaldığı maçlar ise şu şekilde;

2. Hafta Başakşehir-Kayserispor 1-1

4. Hafta Kocaelispor-Kayserispor 1-1

5. Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1

