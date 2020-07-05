Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Kadir Has Stadyumu'nda 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak mücadelenin başlama düdüğü 21.00. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Kayserispor'un muhtemel 11'i

Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin, Djedje, Campanharo, Aksel, Henrique, Mesanovic.

SAKAT: Zoran Kvrzic

CEZALI: Yasir, Bernard Mensah

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, N'Koudou, Burak Yılmaz.

SAKAT: Umut, Ljajic, Douglas

CEZALI: Boyd