Spor Kayserisporda iki isme gelen teklif reddedildi
TRANSFER

Kayserispor'da iki isme gelen teklif reddedildi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, başarılı bir sezon geçiren kaleci Doğan Alemdar ve Brezilyalı Pedro Henrique ile ilgili olarak transfer teklifleri geldiğini ancak bunlara olumlu yanıt vermediklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Kayserisporda iki isme gelen teklif reddedildi
Pedro Henrique'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın başarılı futbolcularına gelen transfer teklifleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Gözbaşı, “Kaleci Doğan ve Pedro için nabız yoklayan veya menajerler üzerinden Türkiye’den 2 Süper Lig, yurt dışından 2 takım teklifte bulundu. Ancak bu teklifler oyuncularımızın değeri olmadığı için kabul etmedik. Aslında bu oyuncularımızı bırakmayı da düşünmüyoruz. Yeni sezonda bu oyuncularımızı kadroda görmek isteriz” dedi.

Doğan Alemdar ve Pedro Henrique dışında Emre Demir, Nurettin Korkmaz hatta Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi biten Bernard Mensah ile ilgili transfer hareketliliği olduğunu söyleyen Gözbaşı, “Kayserispor’un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Değerini bulmayan hiçbir oyuncumu satmam. Ciddi teklif geldiğinde de bu oyuncularımız ile ilgili karar veririz. Ancak şu an için tüm oyuncularımız bizim için değerlidir” dedi.

Doğan Alemdar için istenilen rakam belli oldu
SPOR
Doğan Alemdar için istenilen rakam belli oldu

"Hem para verip hem de fesih yapmak gibi bir niyetimiz yok"


Ligin ikinci yarısında 15 kişilik yabancı futbolcu arasına giremeyen ve sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi devam eden Manuel Fernandes, Wilfried Kanga ve Harrison Manzala ile ilgili de bilgi veren Başkan Gözbaşı “Kendilerine kulüp bulmalarını söylemiştik. Ancak şu ana kadar bunu başaramadılar. Kulübümüz ile sözleşmesi devam eden bu oyuncuları tek taraflı feshedip göndermeyeceğiz. Bu oyunculara bir kez daha şans vereceğiz ve kendilerinden Kayserispor’un bir parçası olduklarını göstermelerini isteyeceğiz. Gitmek isterlerse de, kulüp bulmaları halinde gidebilecekler. Hem para verip hem de fesih yapmak gibi bir niyetimiz yok” cümleleri kurdu.

Berna Gözbaşı kulübe verdiği parayı açıkladı
SPOR
Berna Gözbaşı kulübe verdiği parayı açıkladı
Abone Ol Google News
Sağanakyağış kapıda

Sağanak
yağış kapıda

​Meteorolojiden çok sayıda ile kritik uyarı.
Dişim düştü, dişimi bulun

Dişim düştü, dişimi bulun

15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti.
Uzmanlardan korkutan kene uyarısı

900'e yakın hastalığı nakledebilir
'Pozitif gündemle gidiyorum'

'Pozitif gündemle gidiyorum'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi açıklama.

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

​Ayasofya ve Taksim Camii şehre iki manevi kale oldu.
Apartmanda<br>kötü koku ihbarı

Apartmanda
kötü koku ihbarı

Genç kadın 3 gün sonra başından vurulmuş şekilde bulundu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni hizmete açtı.

​İrlandalı vekil Kenny'den cesur çıkış.
Dikkat 5 bini henüz görmedik!

Dikkat 5 bini henüz görmedik!

​Ülkede gözler 1 Haziran'a çevrildi.
Ne yüzle geldin!

Ne yüzle geldin!

​Macron'u Güney Afrika'ya geldiğine pişman ettiler.
İstihdam için<br>5 yeni destek

İstihdam için
5 yeni destek

​İşçi alana kredi ve SGK prim katkısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.