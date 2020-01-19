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Kayserispor'dan açıklama: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, orta saha oyuncusu Mensah'ın transfer iddiaları için "Beşiktaş'la görüşmemiz oldu fakat olumsuz sonuçlandı. Mensah için Galatasaray'dan teklif gelmedi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Mensah bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 4 asist kaydetti.

Mensah bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 4 asist kaydetti.

Fotoğraf: Ergün Haktanıyan / AA

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ın transfer durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ganalı futbolcu için Beşiktaş'la yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığını belirtirken, Galatasaray'dan ise teklif almadıklarını açıkladı.

"Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'e karşılık Mensah takası gündemde değil"

Radyospor'a konuşan Tokgöz'ün konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Mensah için Beşiktaş'tan kulübümüze teklif geldi. Beşiktaş'la görüşmemiz oldu. Bu görüşme olumsuz sonuçlandı. Oyuncumuzla ilgili yurt dışından da teklifler geldi. Mensah için kulübümüze Galatasaray'dan gelen transfer teklifi olmadı. 2019 yılı bizim için gerçekten çok ama çok zordu. Başkanımız Berna Gözbaşı ile o hava kötü hava yok oldu. 1 ya da 2 tane oyuncu transfer edeceğiz. Stoper ve sol bek transferi düşünüyoruz. (Emre Taşdemir ve Sapunaru için) Söylediğiniz oyuncular, iyi oyuncular. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'e karşılık Mensah takası gündemde değil. Bu haberlere gülüyorum. Transferde bizim için maliyetler çok önemli."

Prosinecki'den Mensah açıklaması: Geri dönebilir
Prosinecki'den Mensah açıklaması: Geri dönebilir

Prosinecki, kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bernard Mensah'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili konuşan Prosinecki, takımın Antalya kampına katıldığını, kulüpte genel manada bir disiplin sorunu olduğunun tespitini yaptığı vurguladı.Başarı için disiplinin olmazsa olmaz bir şart olduğunun altını çizen Prosinecki, şöyle devam etti:"Kulüpte hoca gider, futbolcular gider, başkan gider, herkes değişir fakat kulüp bakidir. Kulüp her zaman burada olacaktır. O yüzden hiç kimse kulübün önünde değildir, kulüpten üstün değildir, kulübün kuralları her zaman geçerlidir. Mensah'la da disiplinle ilgili birkaç sorun yaşadık. Fakat bu onun takımdan tamamen uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Eğer bazı konularda düzelmeler olursa yeniden Mensah'ı kullanabiliriz. Mensah'ı tamamen gözden çıkarmış değiliz. Burada işleyişin devam etmesi için, bazı şeylerin rayına oturması için, takımın tekrardan maçlar kazanması için bizim istediğimiz bazı kurallar var."Kayserispor'da Mensah kadro dışı

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