Kayserispor'dan açıklama: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'ın transfer durumuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Ganalı futbolcu için Beşiktaş'la yapılan görüşmenin olumsuz sonuçlandığını belirtirken, Galatasaray'dan ise teklif almadıklarını açıkladı.

"Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'e karşılık Mensah takası gündemde değil"

Radyospor'a konuşan Tokgöz'ün konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Mensah için Beşiktaş'tan kulübümüze teklif geldi. Beşiktaş'la görüşmemiz oldu. Bu görüşme olumsuz sonuçlandı. Oyuncumuzla ilgili yurt dışından da teklifler geldi. Mensah için kulübümüze Galatasaray'dan gelen transfer teklifi olmadı. 2019 yılı bizim için gerçekten çok ama çok zordu. Başkanımız Berna Gözbaşı ile o hava kötü hava yok oldu. 1 ya da 2 tane oyuncu transfer edeceğiz. Stoper ve sol bek transferi düşünüyoruz. (Emre Taşdemir ve Sapunaru için) Söylediğiniz oyuncular, iyi oyuncular. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'e karşılık Mensah takası gündemde değil. Bu haberlere gülüyorum. Transferde bizim için maliyetler çok önemli."