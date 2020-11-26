Kayserispor'dan Muğdat Çelik'e rutin ceza

Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik’e ceza kapıda.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Muğdat Çelik hakkında açıklama yaptı.
Kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Tokgöz, “Kayserispor'umuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır” dedi.
Kayserisporlu Muğdat Çelik, kendisiyle ilgili iddialara bu sözlerle cevap verdi: "Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için böyle şeyler çıkıyor." pic.twitter.com/mmINsdHExe
Kayserisporlu Muğdat Çelik, kendisiyle ilgili iddialara bu sözlerle cevap verdi: "Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için böyle şeyler çıkıyor." pic.twitter.com/mmINsdHExe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 24, 2020
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