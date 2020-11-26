SÜPER LİG

Kayserispor'dan Muğdat Çelik'e rutin ceza

Süper Ligin 9. haftasının kapanış karşılaşmasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kayserispor’da mücadelede kırmızı kart gören Muğdat Çelik’e ceza verilecek.

Haber Merkezi İHA
Muğdat Çelik'in eski takımına karşı oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart, tartışma konusu olmuştu.

Muğdat Çelik'in eski takımına karşı oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart, tartışma konusu olmuştu.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik’e ceza kapıda.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Muğdat Çelik hakkında açıklama yaptı.

Kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Tokgöz, “Kayserispor'umuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır” dedi.

Muğdat Çelik'ten 'maç sattı' iddialarına cevap
Muğdat Çelik'ten 'maç sattı' iddialarına cevap

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta topa kasti elle dokunan ve Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muğdat Çelik, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı;"Topu elle aldım çünkü kaleciyle karşı karşıya kalacaklardı""Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış; aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı." "Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor""Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı

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