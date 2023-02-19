Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

"Onur Bulut ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş'tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'a iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş'a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş'a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın."