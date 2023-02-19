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Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor ve Beşiktaş arasında yaşanan Onur Bulut krizinde Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç açıklamalarda bulundu. Koç istedikleri bedelin 3.5 milyon Euro olduğunu söyledi.

18:54 . 19/02/2023 Pazar
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Onur Bulut

Onur Bulut

Kayserispor ve Beşiktaş arasında transfer krizi yaşanıyor. Sezon sonu Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek Onur Bulut için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak oyuncu istemeyince Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlılar 1 milyon Euro ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kayserispor'dan açıklama geldi

Sarı kırmızılıların basın sözcüsü Samet Koç sosyal medya hesabından durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini uzattıklarını dolayısıyla 6 ay sonra oyuncunun serbest kalmayacağını açıkladı. Kayserispor, Onur Bulut için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro ve KDV istediğini duyurdu.

"Onur Bulut ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş'tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'a iade ettik. Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş'a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş'a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik. Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır. Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın."



#Kayserispor
#Beşiktaş
#Onur Bulut
1 saat önce
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Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
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