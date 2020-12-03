Kazanan takım değişmeyecek

Galatasaray, Hatayspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına devam ederken, teknik heyet, sahaya süreceği ilk 11’i de belirledi. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyetinin, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyen isimlerin gösterdiği performanstan çok memnun olduğu öğrenildi.

İki maçta rakip kalelere 48 şut gönderen ve 5 gol bulan kadroda değişiklik yapmayı düşünmeyen teknik heyet, Hatayspor karşısında da aynı kadroyu sahaya sürmeye hazırlanıyor. Kalede eldivenleri Fatih Öztürk’e teslim edecek olan teknik ekip, defans hattını Linnes, Donk, Marcao ve Emre Taşdemir dörtlüsünden kuracak.

Orta sahada Taylan, Feghouli ve Emre Akbaba forma giyecek. Kanatlarda ise Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan’a görev alacak. Sarı-kırmızılı takımda ileri uçta ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3 gol birden atan Mbaye Diagne yer alacak.