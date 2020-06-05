NBA

Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, futbol kulübüne ortak oldu.

Haber Merkezi AA
Durant, NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyiyor.

Durant, NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyiyor.

Fotoğraf: Nicole Sweet / Reuters

ABD basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki basketbolcu Kevin Durant'ın Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Philadelphia Union'a ait yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı kaydedildi.

Durant'ın daha önce de MLS ekiplerinden DC United'ın hisselerini satın almak için iki kez girişimde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği basına yansıdı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, İngiliz temsilcisi Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın alırken, Houston Rocketslı James Harden da MLS takımlarından Houston Dynamo ve kadın futbol takımı Houston Dash'a ortak olmuştu.

Kevin Durant koronavirüse yakalandı
Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgınından dolayı dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA ertelenmişti. Bu virüse NBA’deki basketbolcular da yakalandı.Son olarak Brooklyn Nets’in yıldız basketbolcusu Kevin Durant’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Kulübü Brooklyn Nets’in de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 4 basketbolcunun korona virüse yakalandığı ifade edildi.Nets’in açıklamasında hangi isimlerin koronavirüse yakalandığı belirtilmedi. ABD basınına açıklamalarda bulunan Durant, testin pozitif çıktığı ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.Bunun yanı sıra Durant’ın hiçbir belirti göstermemesine karşın koronavirüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı açıklandı.NBA’de koronavirüse yakalananların sayısı da, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Brooklyn Nets’in 3 oyuncusuyla birlikte 7’e yükseldi.

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