Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Fenerbahçe deplasmanda, 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 kazandı. Ayrıca mücadelenin 67. dakikasında Skubic ve 77. dakikasında Ömer Ali Şahiner gördükleri ikinci sarıların ardından kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktılar.
Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe 40 puanda kalırken, Konyaspor ise puanını 26'ya yükseltti. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'nin misafiri olacak.
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