Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 41. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 kazandı. Ayrıca mücadelenin 67. dakikasında Skubic ve 77. dakikasında Ömer Ali Şahiner gördükleri ikinci sarıların ardından kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktılar.

Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe 40 puanda kalırken, Konyaspor ise puanını 26'ya yükseltti. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'nin misafiri olacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon: Top çizgiyi geçti mi? Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında yaşanan bir pozisyon esnasında Konyasporlu oyuncular hakem Hüseyin Göçek'e uzun süre itirazda bulundular.Skubic'in ortasında Ömer Ali şahiner'in kafa vuruşunu kaleci Harun Tekin kale direğinin yanından kurtardı. Konyasporlu oyuncular uzun süre gol itirazında bulundu. Yapılan VAR incelemesinde hakem Hüseyin Göçek, topun tamamının çizgiyi geçmediğini söyleyerek mücadeleyi devam ettirdi.Konyaspor Kulübü ise pozisyon sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir. pic.twitter.com/nL7PSiuj56— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020

İlk 11'ler

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet, Rodrigues, Muriqi.