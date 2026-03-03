Yeni Şafak
Kupadaki 4 maçın hakemi açıklandı

12:253/03/2026, Salı
Adnan Deniz Kayatepe, Gazianep FK-Fenerbahçe maçını yönetecek.
Adnan Deniz Kayatepe, Gazianep FK-Fenerbahçe maçını yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir





