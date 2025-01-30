Leipzig transfer yaptı Fenerbahçeli taraftarlar sevindi

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Simons ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Almanya basınında transferin 50 milyon avro bonservis ücretiyle gerçekleştirildiği, bu bedelin bonuslarla 81 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.





PSG'nin 2019'da Barcelona altyapısından kendi akademisine dahil ettiği Simons, 60 maça çıktığı Leipzig formasıyla 15 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.





Bu transfer Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi

Leipzig'in Xavi Simons'u kadrosuna katması, Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katabilmek için, Fransız kulübünün dolu olan kiralık kontenjanını boşaltması gerekiyordu. Simons'un bonservisinin alınması ile Fenerbahçe, Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.















