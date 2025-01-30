Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Leipzig transfer yaptı Fenerbahçeli taraftarlar sevindi

Leipzig transfer yaptı Fenerbahçeli taraftarlar sevindi

Haber Merkezi
21:3430/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Leipzig, PSG'den Xavi Simons'ın bonservisini aldı
Leipzig, PSG'den Xavi Simons'ın bonservisini aldı

Almanya ekibi Leipzig, son iki sezonda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kiraladığı Hollandalı Xavi Simons'ın bonservisini aldı. Bu transfer Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi.

Leipzig Kulübü, 21 yaşındaki hücum oyuncusu Simons ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Almanya basınında transferin 50 milyon avro bonservis ücretiyle gerçekleştirildiği, bu bedelin bonuslarla 81 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.


PSG'nin 2019'da Barcelona altyapısından kendi akademisine dahil ettiği Simons, 60 maça çıktığı Leipzig formasıyla 15 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.


Bu transfer Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi

Leipzig'in Xavi Simons'u kadrosuna katması, Fenerbahçeli taraftarları sevindirdi. Çünkü Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katabilmek için, Fransız kulübünün dolu olan kiralık kontenjanını boşaltması gerekiyordu. Simons'un bonservisinin alınması ile Fenerbahçe, Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.





#Fenerbahçe
#Leipzig
#PSG

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Roma - E. Frankfurt maçı hangi kanalda canlı izlenecek?