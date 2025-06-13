Leroy Sane aslan oldu

Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi futbolcu transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyen Leroy Sane’nin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Alman futbolcuyu dün sabaha karşı İstanbul’a getirdi. Taraftarların coşkulu şekilde karşıladığı 29 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'a transferini Avrupa basını da flaş olarak duyurdu. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Leroy Sane daha sonra Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Alman yıldıza yıllık 9 milyon Euro net maaş ve 3 milyon Euro da imza parası ödenecek.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımızı memnun edecek sonuçlara doğru gitmek için gereken her şeyi yapıyoruz" dedi. Taraftarların Sane ile ilgili ürünleri almalarını isteyen Özbek, şöyle devam etti: "Sane tshirtlerini herkes satın alsın ve bir rekora daha imza atalım. Taraftarlarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’nde de gereken başarıya koşacağız. Sane gibi önemli bir futbolcu kadromuza katıldı. Bundan sonrakiler için de çalışmalarımız devam ediyor. En kuvvetli, en güçlü şekilde Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Taraftarların desteğine de büyük ihtiyacımız var. Sane formaları satışta. Onların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz."